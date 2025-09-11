Tekfen Holding'den Can Holding Operasyonu ile İlgili Açıklama

(İSTANBUL) - Tekfen Holding, Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı yüzde 17.56'dır. Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı mali suçlarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah Can Holding'in 121 şirketi ile eğitim kurumuna TMSF el koydu. Operasyonun ardından kamuoyunda adı geçen Tekfen Holding'ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün sabah saatlerinde Başsavcılık tarafından yürütülen operasyonun ardından haber ve gelişmelerden bilgi edinildiği belirtilerek, "Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin yüzde 11.36, MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı yüzde 17.56'dır" ifadelerine yer verildi.

Açıklama saati itibariyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya şirketin tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmadığı kaydedilerek, "Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyuna derhal bilgi verilecektir" denildi.