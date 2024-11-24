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Tekelti Dağı Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

Tekelti Dağı Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor
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Iğdır'daki Tekelti Dağı, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına büründü. Doğa sporcuları ve fotoğrafçılar için popüler bir mekan olan dağ, 2 bin 550 rakımlı coğrafi yapısıyla göz dolduruyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından Iğdır'daki Tekelti, sonbahar renklerine büründü.

Coğrafi yapısı ve sarp kayalıklarıyla doğa sporcularının ilgi odağı olan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle dağda sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim oldu.

Tekelti Dağı, sonbahar tonlarıyla doğa sporcularının yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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