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TEI İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı Etkinliklerle Kutladı

TEI İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı Etkinliklerle Kutladı
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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın kutlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. ETkinlikler arasında bilgi yarışmaları, kan bağışı ve ilk yardım eğitimleri yer aldı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ( Teı ), 5-9 Mayıs'ta düzenlediği çeşitli etkinliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası'nı kutladı.

Teı'den yapılan açıklamada, etkinliklerin, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ile Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in İSG'nin önemine dair konuşmalarıyla başladığı belirtildi.

Hafta kapsamında TEI çalışanları arasında düzenlenen yarışmayla, yıl boyunca kullanılacak slogan, "İş sağlığı ve güvenliğinde güçlüyüz, milli havacılıkta öncüyüz" olarak belirlendi ve etkinliklerde, İSG kurallarını hatırlatmaya yönelik bilgi yarışması ile İSG buton yarışması gibi çeşitli yarışmaların düzenlendiği bildirildi.

Sosyal tesis bölgesine kurulan mobil istasyonda Türk Kızılayı tarafından kan bağışı alınırken, sertifikalı ilk yardım eğitimi hakkında da bilgilendirmelerin yapıldığı ve alanda kurulan stantlarda kişisel koruyucu donanım ürünlerinin tanıtıldığı kaydedildi.

TEI İSG ekiplerinin, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında ise Reşat Benli İlkokulu'nu ziyaret ederek sanal ortamda İSG uygulamalarını tanıttığı ve Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yangın tatbikatı yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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