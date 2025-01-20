TCMB, Kur Korumalı Mevduat Hesaplarını Sonlandırdı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında, 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.

TCMB'nin yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.