TCMB, Kur Korumalı Mevduat Hesaplarını Sonlandırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 ve 12 ay vadeli kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının açılmasını ve yenilenmesini sonlandırıldığını duyurdu. İşlemler 20 Ocak 2025 tarihine kadar sona erecek.
(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında, 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.
TCMB'nin yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel