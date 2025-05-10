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Tazminat Mücadelesi Veren İşçi, Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürüldü

Tazminat Mücadelesi Veren İşçi, Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürüldü
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Erol Eğrek, 10 yıldır tazminatını alabilmek için mücadele ederken Çalık Holding'in önünde güvenlik tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. DİSK, olayı kınarken, işçi haklarının ihlaline dikkat çekti ve sorumluların siyasi iktidar olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) 10 yıldır tazminatını alabilmek için mücadele verdiği iddia edilen işçi Erol Eğrek, dün öğle saatlerinde Çalık Holding'in binası önünde güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek öldürüldü. Olaya ilişkin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklama yaptı. Açıklamada, "İşçi haklarında dünyada en kötü 10 ülke arasında olan ülkemizde işçiler için hakkını arayıp sormanın önüne her gün yeni engeller çıkarılırken, birileri hakkını arayıp soran işçiyi döve döve öldürme cürreti gösterebilmektedir. Bu tablonun sorumluları sadece şirketin güvenlik görevlileri değildir; Türkiye'yi işçiler için cehenneme, sermaye için sömürü cennetine çeviren siyasi iktidardır." denildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 yıldır tazminatını alamadığı belirtilen işçi Erol Eğrek dün öğle saatlerinde Çalık Holding'in Esentepe'deki binası önüne gitti. Elinde silah bulunan işçi tazminatını istedi. Güvenlik görevlileri işçiye müdahale ederken, görgü tanıkları işçinin orada bulunan saksıya doğru korkutma amaçlı ateş ettiğini bildirdi. Bir süre sonra da silahı başına dayadığı belirtilen işçi güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü.

"Türkiye'yi işçiler için cehenneme, sermaye için sömürü cennetine çeviren siyasi iktidardır"

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asıl sorumlunun siyasi iktidar olduğunu belirtti. DİSK'in açıklaması şöyle:

"İşçi arkadaşımız Erol Eğrek'in Çalık Holding güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürülmesini kınıyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Erol Eğrek'in mücadelesi yarım kalmayacak. DİSK İstanbul Bölge Temsilciliğimiz ve hukuk dairemiz aile ile görüşmüş, her türlü hukuki desteği vereceğimizi aileye iletmiştir.

İşçi haklarında dünyada en kötü 10 ülke arasında olan ülkemizde işçiler için hakkını arayıp sormanın önüne her gün yeni engeller çıkarılırken, birileri hakkını arayıp soran işçiyi döve döve öldürme cürreti gösterebilmektedir. Bu tablonun sorumluları sadece şirketin güvenlik görevlileri değildir; Türkiye'yi işçiler için cehenneme, sermaye için sömürü cennetine çeviren siyasi iktidardır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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