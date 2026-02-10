ORDU'da organik yumurta üreticiliği yapan İhsan Tanrıvermiş (42), kış aylarında dışarıya çıkamadıkları için strese giren tavukları için kümeste mısır patlatıyor. Bu yöntemle verim sağladığını söyleyen Tanrıvermiş, "Hem hareket etmiş oluyorlar hem de patlamış mısır yiyerek damak tatları değişmiş oluyor" dedi.

Perşembe ilçesi Kutluca Mahallesi'nde 15 yıldır organik yumurta üreticiliği yapan İhsan Tanrıvermiş, beslediği bine yakın tavuklardan bazılarının kış aylarında dışarıya çıkamadıkları için strese girdiğini ve yumurta sayısının düştüğünü fark etti. Bu duruma çözüm arayan ve farklı yöntemler deneyen Tanrıvermiş, sanal medyada gördüğü bir videodan etkilenerek, tavuklarını mutlu etmek için mısır patlatmaya başladı.

MISIRDAN SONRA YUMURTA SAYILARI ARTTI

Ağzı açık tencereden etrafa sıçrayan patlamış mısırları yiyen tavukların zamanla streslerinin azaldığını gözlemleyen Tanrıvermiş, "Kış aylarında özellikle yağışlı havalarda tavuklarımı doğaya salamadığım için kümeste strese girmeye başladılar. Yumurta sayılarında da biraz düşüş olduğunu belirledim. 'Tavuklarımın stresini nasıl azaltabilirim' diye düşünürken sanal medyada patlamış mısır yiyen tavuk videoları gördüm ve ben de denemek istedim. Tavuklarım için kümeste mısır patlatmaya başladım. Onlar için de güzel ve değişik bir etkinlik oldu. Böylece hem hareket etmiş oluyorlar hem de patlamış mısır yiyerek damak tatları değişmiş oluyor. Ayrıca yumurta sayılarında bir artış olduğunu da fark ettim" dedi.

'BU SAYEDE VERİM ARTABİLİR'

Tavukların hareket etmeyi seven canlı türleri olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy ise "Kış aylarında kapalı ortamlarda kalan gezen tavuklar, strese girebilir ve yumurta sayılarında bir düşüş yaşanabilir. Mısır patlatma gibi tavukların hareket etmesini sağlayan bu tür uygulamalar da tavukların streslerini aşağıya düşürebilir. Bu sayede yumurta sayıları yukarılara çıkabilir ve verim artabilir" diye konuştu.