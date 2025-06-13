Tavuk Eti ve Yumurtası Üretiminde Düşüş

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TÜİK verilerine göre nisan ayında Türkiye'de tavuk eti üretimi yüzde 2,6 azalarak 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 5 azalarak 1,55 milyar adet oldu. Yıllık bazda tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Kümes Hayvancılığı Üretimi' verilerine göre, nisan ayında tavuk eti üretimi yüzde 2,6 oranında azalarak 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5 oranında azalarak 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azaldı.

TÜİK, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin 'Kümes Hayvancılığı Üretimi' istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7, tavuk eti üretimi yüzde 23,5 arttı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

Bir önceki ay 231 bin 595 ton olan tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 2,6 oranında artarak 237 bin 567 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 632 milyon 774 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi nisan ayında yüzde 5 oranında azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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