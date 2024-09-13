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Tavuk Eti, Tavuk Yumurtası ve İçme Sütü Üretimi Arttı

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TÜİK, temmuz ayında tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı. Tavuk eti üretimi yüzde 15,7, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 5,5, hindi eti üretimi yüzde 0,7 arttı. Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,6, hindi eti üretimi yüzde 20,1 arttı.

Tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 15,7 oranında artarak 205 bin 656 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi de bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 1 milyar 706 milyon 295 bin adet oldu.

938 BİN 533 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı, Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,3, ayran üretimi yüzde 10,4, yoğurt üretimi yüzde 7,6, içme sütü üretimi yüzde 5,5, tereyağı üretimi yüzde 0,9 arttı. Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 5, ayran üretimi yüzde 14, yoğurt üretimi yüzde 9,6, içme sütü üretimi yüzde 2,7, tereyağı üretimi yüzde 10,7 arttı.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 938 bin 533 ton oldu. İçme sütü üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10 oranında artarak 106 bin 696 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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