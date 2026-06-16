Taşova Kaymakamı Kartal başarılı sporcularla bir araya geldi

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, okul sporlarında il genelinde yapılan müsabakalarda dereceye giren Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Okul müdürü Fatih Ocak ve beden eğitimi öğretmeni Okan Aydın ile öğrenciler, Kaymakam Kartal'ı ziyaret etti.

Genç sporcuları tebrik eden Kartal, "Elde edilen başarı hem Taşova hem de Türk sporu adına gurur verici olmuştur. Spor, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Sporcularımız hem sporlarını yapmalı hem de derslerini aksatmamalıdır. Elde edilen başarıdan dolayı sporcular ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ocak da sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleriyle beş branşta il birincisi olmayı başardıklarını kaydetti.

Kaymakam Kartal, ziyarette genç sporculara kitap hediye etti.

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