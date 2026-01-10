Taşköprü'de Zahireciler Sitesi projesi için ilk adım atıldı

Taşköprü ilçesine yapılması planlanan Zahireciler Sitesi için toplantı düzenlendi.

Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren zahireci ve nalbur esnafı, Taşköprü Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, ilçeye kazandırılması planlanan Zahireciler Sitesi projesi değerlendirildi.

Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda esnafın depolama alanlarında yaşadığı sıkıntılar ile dolum aşamasında karşılaşılan sorunlar ele alındı, çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunuldu. Esnafın talep ve önerilerini Belediye Başkanı Hüseyin Arslan dinleyerek not aldı.

Hazırlık aşamasında olan proje kapsamında ilçede kurulması planlanan Zahireciler Sitesi ile esnafa daha düzenli, güvenli ve kullanışlı depolama alanları sunulması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle depolama, dolum ve lojistik süreçlerinde yaşanan aksaklıkların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Arslan, esnafın görüşleri doğrultusunda şekillendirilecek projenin, hem ticari faaliyetleri kolaylaştıracağı hem de ilçenin ekonomik yapısına katkı sağlayacağını kaydetti.