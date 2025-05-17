Taşköprü'de Gençlik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Taşköprü'de Gençlik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Her Pedalda Sağlık' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Katılımcılar, sağlık için pedal çevirerek Taşköprü Şehir Stadyumu'na kadar ulaştı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde " Gençlik Haftası" kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Haftası" kutlamaları kapsamında "Her Pedalda Sağlık" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Katılımcılar buradan sağlık için Taşköprü Şehir Stadyumu'na kadar pedal çevirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sporun sadece fiziksel değil, toplumsal bir birliktelik aracı olduğuna belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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