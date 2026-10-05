Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'deki fabrikaları yerinde inceledi

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'deki fabrikaları yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek faaliyet gösteren ve yapımı süren fabrikaları inceledi. Arslan, fabrika yetkililerinden üretim ve yatırımlar hakkında bilgi aldı, işçilerle sohbet ederek ilçede üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere teşekkür etti.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.
OSB'de faaliyet gösteren ve yapımı devam eden fabrikaları ziyaret eden Arslan, fabrika yetkilileriyle bir araya geldi.
Arslan, mevcut üretim faaliyetleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.
Üretim tesislerinde çalışan işçilerle de sohbet eden Arslan, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere teşekkür etti.
Kaynak: AA