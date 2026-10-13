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Tarım ve Orman Bakanlığı şeker pancarı alım fiyatını ton başına 3 bin 720 TL açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatını ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 TL olarak açıkladı. Bakanlık, sözleşmeli üretimle çiftçiye alım güvencesi sunulduğunu ve kararın şeker pancarı üreticilerine hayırlı olmasını diledi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatının, ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı belirlenmiştir. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçimize alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımı, üreticimizin geleceği kadar ülkemizin stratejik üretim gücü açısından da büyük önem taşımaktadır. Tarladan fabrikaya uzanan bu güçlü zincir, şeker sanayimizi ikinci asrına taşıyacak en önemli dayanaktır. Ülkemizde şeker üretiminin ham maddesi olan şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 TL olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak; alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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