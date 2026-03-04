Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Gıda Denetimlerinde Uygunsuzluk Tespit Edilen Bin 781 İşletmeye 144 Milyon 264 Bin Lira İdari Para Cezası Uygulandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1–28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde toplam 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen, bin 781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken, 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" bilgisini paylaştı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1– 28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde toplam 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen, bin 781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken, 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" bilgisini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1–28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"1–28 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde toplam 110 bin 106 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen, bin 781 işletmeye idari yaptırım, 144 milyon 264 bin lira idari para cezası uygularken, 16 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ramazan ayının bereketiyle kurulan sofralarımıza uzanan hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermeyecek; bayram öncesinde denetimlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanlara karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürürken, işini layığıyla yapan dürüst esnafımızın ve işletmelerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.