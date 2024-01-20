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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Ankara'daki binasını boşaltıyor

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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Anıttepe'deki binasından taşınma kararı aldı. Binaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu talip oldu. Merkez Birliği, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren aylık, KDV hariç 2 milyon 600 bin TL bedelle kiralanabileceğini bildirdi.

DİLAN KUTLU

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Anıttepe'deki binasından taşınma kararı aldı. Binaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu talip oldu. Kurum, Merkez Birliği'nden "binanın boşaltılması halinde, kiralama bedeline ilişkin bilgi" istedi. Merkez Birliği, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren aylık, KDV hariç 2 milyon 600 bin TL bedelle kiralanabileceğini bildirdi.

Çiftçilerin arazileri ve tarım aletlerini haczetmesiyle tepki çeken Tarım Kredi Kooperatifleri, Ankara Anıttepe'deki Merkez Birliği binasından taşınma kararı aldı. Kooperatif yetkililerinden alınan bilgiye göre, Merkez Birliği; Ankara Söğütözü'nde Tarım Kredi Holding Anonim Şirketi'nin de bulunduğu YDA rezidanslarına taşınacak.

Öte yandan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK); Tarım Kredi Kooperatifleri'nin boşaltacağı binayı kiralamak istedi. Avrupa Birliği'nden aldığı fonlarla kırsalda yaşayan vatandaşların projelerini desteklemek amacıyla kurulan TKDK, 2 Ocak tarihinde Tarım Kredi Kooperatifi'ne göndermiş olduğu yazıda "personel sayısının artışı" gibi nedenlerle mevcut hizmet binasının "yetersiz" olduğunu "TKK'nın binasını boşaltılacağı" bilgisini aldıklarını "kira bedeline" ilişkin bilgi verilmesini talep etti.

TARIM KREDİ, AYLIK KDV HARİÇ 2 MİLYON 600 BİN TL BEDELDEN KİRAYA VERECEĞİNİ BİLDİRDİ

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu'nun 2 Ocak 2024 tarihli yazısına 4 Ocak'ta yanıt verdi. Yanıtta, şu değerlendirme yapıldı:

"Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait olan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Anıttepe Mahallesi adresinde bulunan Genel Müdürlük Hizmet Binamızın taşınacak olması nedeniyle, halihazırda kullanmakta olduğumuz; TRT ve TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. tarafından kiralanan yerler dışında kalan yerlerin KDV hariç 2.600.000 TL/ay bedelden 01.03.2024 tarihi itibarıyla tarafınıza kiraya verilebileceği hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz."

Sayıştay'ın 2022 raporlarına göre; TKDK'nin düğün salonlarına destek verdiği tespit edilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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