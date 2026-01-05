Haberler

Tarım Kredi Kooperatifi müdürü, zimmet suçundan tutuklandı

Muğla'da Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Koca, zimmetine geçirdiği 2 milyon 836 bin TL ile tutuklandı. Hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve soruşturma süreci başlatılmıştı.

MUĞLA'da Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Koca, 2 milyon 836 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Menteşe ilçesinin Göktepe Mahallesi'nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Koca hakkında, toplam 2 milyon 836 bin 142 lira 91 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiasıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koca, işlemlerinin ardından sevk edildiği Muğla Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

