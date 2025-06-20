Talas Belediyesi Gayrimenkul İhalesinden 35 Milyon Lira Gelir Elde Etti

Talas Belediyesi Gayrimenkul İhalesinden 35 Milyon Lira Gelir Elde Etti
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Talas Belediyesi, ilçede yatırım yapmak isteyenler için düzenlediği gayrimenkul ihalesinde toplam 35 milyon 525 bin lira gelir elde etti. Satışta 31 villa parseli ve 2 daire yer aldı. Elde edilen gelir, belediyenin yatırımlarında kullanılacak.

Talas Belediyesinin ilçede yatırım yapmak isteyenler için satışa çıkardığı gayrimenkullerden 35 milyon 525 bin lira gelir elde edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihalede Akçakaya ve Endürlük Mahallelerinde toplam 31 villa parseli ile Mevlana ve Harman Mahallelerinde 2 daire satışa sunuldu.

Bölgedeki parsellerden 7'si yeni sahiplerini bulurken, 2 daire de yeni alıcılarına kavuştu.

Yapılan ihaleler sonucu 7 villa parseli ve 2 dairenin satışından toplam 35 milyon 525 bin lira gelir elde edilirken, bu gelirin Talas Belediyesinin hayata geçireceği yatırım ve hizmetlerde kaynak olarak kullanılacağı bildirildi.

36 aya varan taksit imkanının sunulduğu diğer parseller için gelecek hafta ile sonraki hafta satış işlemi sürecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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