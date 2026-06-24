Çağlayan'da Taksici Davası Nedeniyle Toma'lı Önlem

(İSTANBUL) İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nca "haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG hizmetine karşı açtığı davanın görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi çevresinde taraflar ayrı noktalarda buluştu. Çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı, Çağlayan Meydanı'na TOMA'lar yerleştirildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nca (İTEO) "haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG hizmetine karşı açtığı davanın görülmesine Çağlayan'daki İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce devam ediliyor.

Duruşma öncesinde tarafların çağrısı yankı buldu. Sadece İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanından taksiciler duruşma için Çağlayan'a geldi. Bir taksici grubunun beyzbol sopalı fotoğrafının sosyal medyaya yansıması üzerine İTEO Başkanı İsmet Dalcı çağırı yaptı. "Provokasyona gelmeyin" uyarısı yapan Dalcı "Biz yasal, resmi, hak sahibi esnaf teşkilatıyız. Edebimizle Çağlayan'a geleceğiz, edebimizle alandan ayrılacağız. Devletimiz her zaman bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda çevik kuvvet ekibi yeşil şapkalı "paylaşımlı yolculuk uygulamaları" temsilcileri ile sarı şapkalı taksiciler arasında değişik noktalarda önlem aldı. TOMA'lar konuşlandırıldı.

Kaynak: ANKA