Taksi Şoförüne Küfür Eden Kişi Özür Diledi

Taksi şoförü Mehmet Cihan'a küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayet edilen M.Ç. o anları anlattı ve tüm taksicilerden özür diledi. M.Ç. yaptığı açıklamada; Çok üzüldüm ve çok mahcubum. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu üzüntümü kelimelerle bile ifade edemem. Bir yerden arkadaşlarla birlikte çıktık ve taksiye bindik. Taksici tarif ettiğimiz sokaklardan bir, iki defa geçince sinirlendim. Taksimetrenin de fazla yazdığını düşünerek bu nedenle sıkıntı yaşandı. Taksi şoförü 'Ben buraları tam bilmiyorum' dedi. Benim de ağzım biraz küfür konusunda durmaz. Mizacı şekilde küfrederek, bilmesi gerektiğini neden bilmediğini söyledim. Ancak taksiden indiğimde, söylediğim sözleri ben bile görünce hakikaten kendimden nefret ettim. Bütün toplumdan ve tüm taksici camiasından özür diliyorum. Telafi edebileceğim bir durum varsa her zaman hazırım. Ama isteyerek söylenmiş, yapılmış bir şey değil bu. Tüm gün çalıştığım gecenin stresinden kaynaklanmış, bu nedenle söylemiş olabilirim. Keşke böyle bir şey söylemeseydim. Taksi şoförü arkadaşımı tanımıyorum ama ondan da özür diliyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel