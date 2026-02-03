Haberler

Tahran'daki bir çarşıda yangın çıktı

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'daki Cennet Çarşısı'nda çıkan yangında 200 dükkan tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralı sayısı ve can kaybı hakkında henüz bilgi yok.

İran'ın başkenti Tahran'daki Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Çarşısı'nda yangın çıktı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olaya ilişkin bilgi verdi.

Meleki, "Yangın, Niyayesh–Cennetabad Kavşağı'nda bulunan bir pazaryerinde meydana geldi. İlk dakikalarda 5 itfaiye istasyonu bölgeye sevk edildi." dedi.

Yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde, farklı stantlarla dolu ve büyük ölçüde yanıcı malzemelerden inşa edilmiş bir hangarın tamamen alevlere teslim olduğunu, olay yerinden yoğun duman yükseldiğini belirten Meleki, yangına birden fazla noktadan müdahalenin başlatıldığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran İranlı yetkili, çarşıda bulunan 200 dükkanın tamamen yandığını belirtti.

Meleki, yaralı sayısı ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

