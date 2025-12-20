TAG hizmetine karşı açılan hukuki süreçte altıncı duruşma, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşti. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, duruşmayı eksik bulduğu bilirkişi raporu gerekçesiyle bir kez daha erteledi. Duruşma sonrasında konuşan TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ile Türkiye'nin 7 farklı ilinden şoförler ve otomobilciler odaları ve İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksici kooperatifleri tarafından açılan davada, TAG platformunun faaliyetlerinin rekabet hukukuna aykırı olduğu gerekçe gösterilmişti.

Duruşmada mahkeme heyeti, dava dosyasını teknik yönden inceleyen bilirkişi tarafından hazırlanan raporu değerlendirdi. Mahkeme, uyuşmazlığın esasına ilişkin karar verebilmek için gerekli olan bu raporun eksik ve yetersiz olduğuna kanaat getirdi. Bu nedenle mevcut durumda nihai bir karar verilemeyeceğini tespit eden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ek ve tamamlayıcı bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu ek inceleme sürecine zaman tanımak için duruşmayı erteleyen mahkeme, yeni duruşma tarihini 24 Haziran 2026 olarak belirledi.

Duruşma sonrasında TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Çağlayan Adliyesi önünde kararı bekleyen TAG sürücülerine seslendi. Alana tezahüratlarla giren Öktem, "Yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle alana gelenleri selamladı.

Öktem, görülen duruşma sonrası yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda yaşananları ve sürece dair görüşlerini aktardı. Öktem, duruşma sırasında davacı taraf vekillerinin mahkeme üzerinde 'inanılmaz bir baskı' kurmaya çalıştığını iddia etti.

"Vekilleri kendi yerinden kalkıp hakime hanımın kürsüsüne doğru yürüyerek, el kol hareketleri yaptılar, yazıklar olsun diye bağırdılar" diyen Öktem, "Bunu yapmalarının tek sebebi ne vatandaşı düşünmek, ne memleketi düşünmek, ne çalıştıkları şehirleri düşünmek. Tek dertleri bir sonraki oda seçimi: nasıl kazanırız," dedi.

'ADALETE GÜVENİMİZ TAM'

Öktem, yargıya olan güvenini belirterek şunları söyledi:

"Bizim adalete güvenimiz yüzde yüz. Hakimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz, davamızdan yüzde yüz eminiz."