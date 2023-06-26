Taekwondo Hocası Taciz İddiasıyla Darbedildi

Ankara Keçiören'de bir taekwondo hocası, 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla ailesi ve mahalleli tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis tarafından kurtarılan F.M.D. tedavi edildikten sonra polis merkezine götürüldü. Taciz iddiaları arasında çocuğun çıplak videosunu çekmek de yer alıyor.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen taekwondo hocası F.M.D. (57), spor salonunu basan çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan F.M.D., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Kalabalığın spor salonuna zarar verdiği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir spor salonunda taekwondo hocalığı yapan F.M.D., iddiaya göre kız öğrencisini taciz etti. Kız çocuğunun yaşanan olayı ailesine anlatması üzerine, aile ve beraberindeki bir grup spor salonuna geldi. Taekwondo hocası F.M.D.'yi darbeden öfkeli kalabalık, spor salonunun da camlarını kırıp, eşyalara zarar verdi. Bu sırada bir kişi ise otomobille spor salonunun camekan bölümüne çarptı.

Mahalle sakinlerinden Bekir Ç., kendi çocuğunun da 1 ay öncesine kadar aynı spor salonuna gittiğini ifade ederek, "Benim çocuğum da burada spor yapmaktaydı. 1 ay öncesinden, hocanın hareket ve tavırlarından şüphelendiğim için oğlumun kaydını aldırdım. Bugün bir grup gelerek, çocuğumun burada ders gören kız arkadaşının çıplak videolarını çektiğini ve elle taciz ettiğini söyleyerek buradaki yetkiliyi dövdüler. Çocuğun ailesi, çocuklarının çıplak videolarının çekildiğini söylüyor. Benim de çocuğum buradaydı, hocanın hal ve tavırlarını sevmediğim için kaydını aldırdım buradan" dedi.