Küresel İş Dünyası Liderleri: Çin'deki İnovasyon Yatırımlarını Genişleteceğiz

NANJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou kentinde düzenlenen 2026 Suzhou Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticileri, sektörel işbirliği ve bölgesel ekonomik entegrasyon konularını ele aldı.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında perşembe günü gerçekleştirilen konferans, panel oturumları, iş diyalogları ve video sunumlarına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Fortune Global 500 şirketleri ile Çin'in En Büyük 500 şirketinden yaklaşık 300 yönetici ve temsilci bir araya geldi.

Organizatörler, konferansın değişen ekonomik koşullar ve tedarik zinciri dinamikleri karşısında Asya-Pasifik iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmeyi ve küresel ticaret ile sektörel işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 55'inden fazlasını yabancı sermayeli şirketlerin oluşturduğu konferansa, Nike, Hyundai Motor Grubu ve Google gibi büyük firmaların yöneticileri de katıldı.

Çin'de 40 yıldır faaliyet gösteren ABD'li sanayi grubu 3M'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Henry Ding, akıllı üretim yoluyla Çin'in endüstriyel dijital dönüşümünü desteklediklerini söyledi. Ding, endüstriyel internet, nesnelerin interneti ve büyük veri teknolojilerini entegre eden ve şirketin küresel çapta en önemli malzeme üretim merkezlerinden biri haline gelen 3M'nin Suzhou fabrikasını buna örnek gösterdi.

Ding, karşılıklı fayda sağlayan büyüme amacıyla şirketin Çin'deki yerelleştirilmiş üretim kapasitesi ve inovasyon yatırımlarını daha da genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın Küresel Genel Müdür Yardımcısı Xu Gang ise Suzhou'da bulunan Airbus Çin Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkezi'nin, akıllı imalat, temiz enerji ve somutlaştırılmış yapay zeka gibi alanlarda şirketin küresel faaliyetleri için ileri teknolojiler ve çözümler sunduğunu belirtti.

Kaynak paylaşımını ve birbirini tamamlayıcı avantajları teşvik etmek amacıyla merkezin yerel inovasyon ekosistemleriyle işbirliğini derinleştireceğini kaydeden Xu, bunun, havacılık sektörünün yüksek kaliteli gelişiminin ileriye taşınmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Katılımcılar, küresel doğrudan yabancı yatırım akışlarındaki durgunluğa rağmen Çin'in yabancı yatırımlar açısından direnç göstermeyi sürdürdüğünü vurguladı. Çin'deki yabancı yatırımların giderek geleneksel imalat sektöründen yüksek teknoloji alanlarına kaydığı ve yatırım getirilerinin istikrarlı seyrini koruduğu ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Çin'in bilimsel araştırma ve teknik hizmetler sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, yedi yıldır istikrarlı artışını sürdürerek ülke toplamının yaklaşık beşte birini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua