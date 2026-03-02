Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Pakistan Başbakanı Şerif ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Taraflar, işbirliğini artırmayı ve koordinasyonu güçlendirmeyi vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şara, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile artan gerilimin güvenlik ve istikrara etkileri değerlendirildi.

Taraflar, Suriye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak ekonomi ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması, öncelikli konularda koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesi konularını da masaya yatırdı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin hem bölgesel hem uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 sezonda kaçırdığı maç sayısını duyanlar bir kez daha hayran kaldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var