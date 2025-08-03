Suriye-Türkiye İş Konseyi Kuruldu

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Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu. Konseyin başkanlığını Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri, başkan yardımcılığını ise Ahmed Revad Beşşar Ramadan üstlendi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Suriye- Türkiye İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar'ın imzaladığı kararnameyle kurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığına Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri'nin, başkan yardımcılığına ise Ahmed Revad Beşşar Ramadan'ın getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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