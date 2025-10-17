Haberler

Sungurlu'dan 203 Öğrenciye Aylık 3 Bin Lira Eğitim Yardımı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bu yıl 203 öğrenciye her ay 3 bin lira eğitim yardımı yapılacağını açıkladı. Toplamda 6 milyon 90 bin lira destek sağlanacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 203 öğrenciye her ay 3 bin lira eğitim yardımı verileceği bildirildi.

Dere, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilere her ay toplam 6 milyon 90 bin lira destek sağlayacaklarını belirtti.

Sungurlu Belediyesinin Hilal Kart Eğitim Yardımı kapsamında geçen yıl 100 öğrenciye verilen desteğin bu yıl 203'e yükseldiğini aktaran Dere, "Bu yıl sayıyı yüzde 100'den fazla artırmış olduk. 10 ay boyunca KYK'nin belirlediği tutarda şu an için 3 bin lira, ailesi Sungurlu'da ikamet edip şehir dışında eğitim görmeye hak kazanan 203 kardeşimize toplamda 6 milyon 90 bin lira tutarında eğitim yardımında bulunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Dere, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
