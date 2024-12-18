Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u 3-0'lık Skorla Yendi
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 14. haftasında Sungurlu Belediyespor, sahasında 1921 Orduspor'u 3 set üstü mağlup etti ve ligdeki 11. galibiyetini elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'in 14. haftasında Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında 1921 Orduspor'u 3-0 mağlup etti.
Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor ile 1921 Orduspor, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda karşılaştı.
İlk seti 25-12 Sungurlu Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-22 skorlarla sona erdi.
Bu sene ligdeki ilk 8 maçını kazanan Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u yenerek 11. galibiyetini elde etti.