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Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u 3-0'lık Skorla Yendi

Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u 3-0'lık Skorla Yendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 14. haftasında Sungurlu Belediyespor, sahasında 1921 Orduspor'u 3 set üstü mağlup etti ve ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'in 14. haftasında Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında 1921 Orduspor'u 3-0 mağlup etti.

Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor ile 1921 Orduspor, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda karşılaştı.

İlk seti 25-12 Sungurlu Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-22 skorlarla sona erdi.

Bu sene ligdeki ilk 8 maçını kazanan Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u yenerek 11. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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