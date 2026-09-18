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Suluova Kaymakamı Gürçam'dan esnaf odasına ziyaret

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Suluova Kaymakamı Gürçam'dan esnaf odasına ziyaret
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Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul'u ziyaret etti.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul'u ziyaret etti.

Esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayan Gürçam, ahiliğin dürüstlük, yardımlaşma ve dayanışma gibi evrensel değerleri yüzyıllardır yaşattığının altını çizerek, toplumsal birlikteliği güçlendiren, ekonomik ve ticari faaliyetlerde birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesis edilmesi esasına dayanan ahilik anlayışına günümüzde daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaymakam Gürçam'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karsavul ise ahilik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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