Sultangazi'de Kuruyemişçiden Sadaka Kutusu Hırsızlığı
Sultangazi'de bir kuruyemişçi dükkanında kasiyerin yerinde olmamasını fırsat bilen bir kişi, sadaka kutusunu çalarak kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
SULTANGAZİ'de bir kuruyemişçi dükkanında kasiyerin yerinde olmamasını fırsat bilen kişi, sadaka kutuunu çalarak kaçtı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay dün gece saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Geç saatlerde kuruyemiş dükkana gelen kimliği belirsiz bir kişi, kasiyerin yerinde olmamasından faydalanarak tezgahtaki sadaka kutusunu alıp, kaçtı. Şüphelinin sadaka kutusunu çaldıktan sonra koşarak kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel