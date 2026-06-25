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Afyonkarahisar'da "5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri" başladı

Afyonkarahisar'da '5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri' başladı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri etkinliği başladı. 3 gün sürecek etkinlikte çiftçilere modern tarım ekipmanları tanıtılıyor, ekonomik hareketlilik hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri" başladı.

Sultandağı Kaymakamlığı himayelerinde Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri'nde başlayan etkinlikler kapsamında, tarım firmaları ve sektör temsilcileri stantlar açtı.

Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, gazetecilere, 3 gün sürecek etkinliklere katılanlara teşekkür etti.

Stantlarda zirai malzemelerin sergilendiğini aktaran Aldırmaz, şunları kaydetti:

"Burada çiftçilerimiz modern tarım ekipmanlarını görüyor. Bir taraftan da ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Etkinliklerimizi önümüzdeki yıllarda yapmaya devam edeceğiz."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de Sultandağı ilçesinde düzenlenen etkinliklere destek verdiklerini ifade etti.

Sultandağı Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ve ilçe protokolü stantları gezdi.

Çeşitli yarışmaların da düzenlendiği etkinlikler, 27 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ergün Çini
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