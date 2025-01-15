Üye Girişi
Haberler
Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Sultan Sazlığı Yangınları Doğaya Zarar Veriyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, Sultan Sazlığı'ndaki yangınların doğaya ve biyoçeşitliliğe zarar verdiğini belirterek, bu uygulamanın yanlış olduğunu vurguladı.

Sultan Sazlığı temizlenmek için yakılıyor

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek:

"Sazlıkların yakılmasının bir sonraki sene kamış dediğimiz ürünü daha da bollaştıracağı yönünde yanlış bir inanış var"

KAYSERİ - Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bulunan ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangının ardından açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, "Sazlıkların yakılmasının bir sonraki sene kamış dediğimiz ürünü daha da bollaştıracağı yönünde yanlış bir inanış var" dedi.

Yangınların kontrollü de olsa bir afet olduğunu, doğaya ve bitkiye de faydası olmayacağını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, "Bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Şöyle söyleyeyim sazlıkların yakılmasının o sazlıkların bir sonraki sene kamış dediğimiz ürünü daha bollaştıracağı diye bir yanlış bir inanışa sahip vatandaşımız. Böyle bir şey söz konusu değil. Yangın demek afet demektir. Yangının ve afetin hiçbir zaman doğaya ve çevreye de faydası yoktur. İnsanlığa da faydası yoktur. Şöyle söyleyebilirim bu sazlıkları vatandaşların yakma nedenlerinden esas olarak söyleyecek olursak nedenleri bir sonraki yılın mahsulünü daha iyi hasat edebilmek için o alanı temizleme maksatlı yaptıklarını düşünmekteyim. Yalnız bu yanlış bir uygulama, yanlış bir şey. Çünkü o sazlıkların yakılışıyla birlikte oradaki doğal hayatın yok olması, oradaki sazlıkların içerisinde yaşayan hayvanların yok olması söz konusu. Bitkiye de faydasından çok zararı söz konusudur. Bence bu sazlıkların yakılmaması, kontrollü dahi olsa kontrollü bir yangın dahi olsa yapılmaması gerekmektedir zirai anlamda" dedi.

Gürek, yakmanın çözüm olmadığını ve bunun yerine hasat sonrası kalan ürünlerin toplanıp değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bunun bence çözüm noktası oradaki sazlıkta hasat edildikten sonra arta kalan ürünlerin çeşitli ekipmanlarla toplanarak değerlendirilmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani bu arta kalan ürünler dediğimiz yapraklar, sazlıkların kalıntıları sanayide de kullanılıyor. Yani kağıt sanayinde de kullanılıyor. Bunları toplayacak ekipmanlar, hasat makinaları geliştirilebilir. Onlarla toplanıp bu şekilde de ekonomiye de bir katkı vereceği düşüncesindeyim bir ziraat mühendisi olarak" ifadelerini kullandı.

Sultan Sazlığı Yangınları Doğaya Zarar Veriyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Güncel
img

Ölmek üzere olan yavrusunu ağzında veterinere getirdi
img

Dünya ekonomilerinin merakla beklediği veriler açıklandı
img

Tanyeli'ye hastaneden ziyaretçi yasağı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.