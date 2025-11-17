Haberler

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama Operasyonu: 6 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama soruşturmasında, COİNO A.Ş. dahil 16 şirkete operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi, 6’sı tutuklandı.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında COİNO A.Ş. dahil 16 şirkete yapılan operasyonlarda tutuklamaya sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, COİNO A.Ş. dahil 16 şirkete toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu ve 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklama istemi ise mahkemeye sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 5'i yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebi reddedilen şüpheliler için ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine itiraz edildi. Adli kontrole sevk edilen 1 şüpheli için konutu terk etmeme, 6 şüpheli için yurt dışı çıkış ve imza adli kontrolü kararı verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
