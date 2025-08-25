Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 20 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan 20 şüphelinin yakalandığını, 11'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin 325 vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 banka hesabına bloke konuldu.

Şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları, mağdur vatandaşlar ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi.