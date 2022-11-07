Tribündeki kavgaya polisten ilginç müdahale! Tek hareketiyle olayı bitirdi Güncel Haberler Elazığ'da, amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından üçlü çektirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Elazığ'da, amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından 'üçlü' çektirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Elazığ'da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor, 5'inci haftada karşı karşıya geldi. ARAYA GİRİP SAKİNLEŞTİRDİ Mücadele, Hicret Gençlik Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünde taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Maçta görevli polis memurları, araya girerek taraftarları sakinleştirdi. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Tartışmanın ardından trafik polisinin taraftarlara üçlü çektirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Elazığ 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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