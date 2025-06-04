Sosyal Medyada Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi

Sosyal Medyada Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi
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Kars merkezli dolandırıcılık çetesi, sosyal medyada tesettür giyim satışı yapma bahanesiyle 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, çeşitli dijital materyal ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

SOSYAL medyada açtıkları sayfalar üzerinden tesettür giyimi sattıkları iddiasıyla dolandırıcılık yapan çete, polis tarafından çökertildi. Kars merkezli İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden tesettür giyim satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' ile suçlanan şüphelere yönelik operasyon düzenledi Kars, İstanbul ve Sakarya'da, Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip ve 120 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 24 bin dolar, 19 bin avro, 10 bin 400 TL, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TERS İŞLEM YAPARAK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Çetenin kurdukları sahte sosyal medya hesaplarından satış yaptığı, ürünü ulaşmayan alıcının kendilerini aradığı zaman iade kodu aldı altında kod gönderdiği belirlendi. Müşteri ile telefonda görüşme sağlayan çete üyelerinin, mobil bankacılık üzerinden kendi hesap bilgilerini vererek 'ters işlem' yapacakları iddiasıyla bir miktar para havale yapmasını isteyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurt dışına aktardıkları ve kendi hesaplarına aktarmak için çeşitli yollar buldukları saptandı. Şüphelilerin tüm hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konuldu.

SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

Emniyette susma haklarını kullanarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ç.Ş.Ö., G.N., Ö.F.C., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., T.G.K. ve H.H. tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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