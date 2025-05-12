Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Genç Adam 300 Bin TL Krediyle Dolandırıldı

BURSA'da, sosyal medyadan tanışıp düşük faizli kredi çekme vaadiyle buluştuğu Servan G.'yi (19), mobil bankacılık üzerinden 300 bin lira kredi çekip dolandıran Mahmut A. (28) tutuklandı.

Adana'da yaşayan Mahmut A., Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Servan G. ile iddiaya göre sosyal medyadan tanışıp arkadaş oldu. Servan G.'nin maddi sıkıntılarından bahsettiği Mahmut A., düşük faizli kredi çekebileceğini söyleyince, taraflar buluşma kararı aldı. Buluşma noktası olarak İnegöl ilçesini belirleyen ikili, dün saat 23.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi'ndeki bir kafede buluştu. Mahmut A., Servan G.'nin cep telefonundan mobil bankacılık üzerinden 300 bin TL kredi çekip, bir başka hesaba havale yaptı. Mahmut A., kafeden çıkıp uzaklaşırken, kredinin kısa süre içinde hesabına yatacağını söylediği Servan G., dolandırıldığını anlayıp, polisi aradı.

Servan G.'nin şikayeti üzerine şüphelinin peşine düşen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobiliyle kaçmaya çalışan Mahmut A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.