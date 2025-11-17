Haberler

Sorgun ve Hadziçi Belediyeleri Arasında Kardeşlik Protokolü İmzalandı

Sorgun Belediyesi ile Bosna Hersek'in Hadziçi Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. İki belediye arasında eğitim, kültür, spor ve gençlik alanlarında ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Sorgun Belediyesi ile Bosna Hersek'in Saraybosna kentine bağlı Hadziçi Belediyesi arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı.

Hadziçi Belediye Başkanı Eldar Comor ve beraberindeki heyet, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin daveti üzerine ilçeye geldi.

Comor ve beraberindekiler, ilk olarak Sorgun Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı programında basın mensupları ve belediye personeliyle buluştu.

Heyet, daha sonra Atatürk Bulvarı'nda iki yıl önce yaptırılan Bosna Hersek Kardeşlik Çeşmesi'nde incelemelerde bulunarak ilçe esnafını ve belediyenin seramik atölyesini ziyaret etti.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'yi de makamında ziyaret eden Hadziçi Belediye Başkanı Comor, burada yaptığı açıklamada, Avrupa'nın dibinde bir Müslüman ülkesi olarak yaşamaktan gurur duyduklarını, Türkiye'nin desteğini yanlarında duymaktan da son derece mutlu olduklarını belirtti.

Comor, davetinden dolayı Ekinci'ye teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu ilişkilerimizi eğitim, kültür, spor ve gençlik alanında da çeşitlendirip ortak projeler geliştireceğiz. Türkiye ne kadar güçlü ise bizler de o kadar güçlüyüz." dedi.

Ekinci de iki belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda kardeşlik protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Protokolün belediyeler arasında kalıcı bir dayanışma zemini oluşturacağını ifade eden Ekinci, "Bazen kardeşlik protokolleri sadece göstermelik olabilir ama bizim Hadziçi Belediyesi ile yapacağımız kardeşlik protokolü, aslında iki toplumu birbirine bağlayan, sıkı sıkı yapıştıran ve birlikte çok daha ciddi projeleri hayata geçirmek için atılan ilk adımdır. Sorgun Belediyesi olarak niyetimiz çok değişik alanlarda işbirliği yapmak. Yozgat'ın izlerine Avrupa'ya taşıyabilmek, Bosna'ya taşıyabilmek orada eserler bırakabilmektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki belediye arasındaki kardeşlik protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
