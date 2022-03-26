Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi - Haberler

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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında 2 gün önce çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişiden Nazım ve Ercan Sözer kardeşler Hakkari'de defnedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında 2 gün önce çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişiden Nazım ve Ercan Sözer kardeşler Hakkari'de defnedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Sözer kardeşlerin cenazeleri Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Buradan Kıran Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye Sözer kardeşlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde, 8 Kasım 2021'de yaşanan bir silahla yaralama olayına ilişkin önceki gün görülen davanın tarafları arasında adliye çıkışında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda Nazım Sözer, Ercan Sözer, Sercan Selvi ve Kadir Mendanoğlu hayatını kaybetmiş, Diyar Sözer ve Orhan Sözer yaralanmıştı.

Olayın ardından 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi

Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hakkari'de toprağa verildi

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Devlet Hastanesi, Küçükçekmece, Hakkari, Otopsi, Güncel, Haberler

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