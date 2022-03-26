Son dakika haber... Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
AA / Halis Akyıldız - Güncel