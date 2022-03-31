Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi Açıklaması - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirdi Açıklaması

AA - Zeynep Çetinkaya - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını belirterek, "İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını belirterek, "İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahreyn ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinlemesine ele aldığımız, ticari ilişkilerimizin önündeki engellerin aşılmasını sağlayacak adımları detaylı bir şekilde tartıştığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayiye, yatırımdan sektörler arasındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece somut ve yapıcı bir görüşme yaptık."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin yapıcı geçtiğini bildirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin yapıcı geçtiğini bildirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bahreyn'deki görüşmelerin yapıcı geçtiğini bildirdi Açıklaması

AA / Zeynep Çetinkaya - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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