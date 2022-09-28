Son Dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak

Son dakika: 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun ilk derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu.

DERBİ, VOLKAN BAYARSLAN'IN

2022-2023 sezonunun ilk derbisine sahne olacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, 2 Ekim Pazar saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. 8. haftanın hakemlerini açıklayan TFF, mücadelede hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağını duyurdu. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Dev derbide Atilla Karaoğlan ise 4. hakemlik görevini üstlenecek.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle: