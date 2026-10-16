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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Çağrı Bey gemisinde petrol arama çalışmalarını inceledi

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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali karasularında petrol arama yapan Türkiye'ye ait Çağrı Bey sondaj gemisini ziyaret etti. Mahmud, gemide yetkililerden sondaj faaliyetlerinin sonuçları ve ilk aşamadaki ilerlemeler hakkında bilgi aldı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin kara sularında petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye ait Çağrı Bey sondaj gemisini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Somali Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mahmud, gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında gemide görevli yetkililer ve uzmanlardan petrol sondaj faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, sondaj faaliyetlerinde elde edilen sonuçlar ve kaydedilen ilk aşamadaki ilerlemeler hakkında Cumhurbaşkanı Mahmud'a bilgi verildi.

Söz konusu faaliyetler, Somali'nin denizlerindeki petrol kaynaklarının tespit edilmesi ve ülkenin enerji potansiyelinin ortaya çıkarılması yönündeki çalışmaların bir parçası oldu.

Türkiye ile Somali arasında enerji alanında yürütülen işbirliği kapsamında Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali açıklarında gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Çağrı Bey sondaj gemisi, nisanda ülkeye ulaşarak petrol arama faaliyetlerine başlamıştı.

Kaynak: AA
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