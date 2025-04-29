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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları KKTC'de Selamlama Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları KKTC'de Selamlama Uçuşu Gerçekleştirdi
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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, TEKNOFEST KKTC kapsamında gökyüzünde etkileyici bir selamlama uçuşu yaptı. 1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik öncesi, KKTC sahil hattında düzenlenen bu gösteri büyük ilgiyle izlendi.

- SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden KKTC'de selamlama uçuşu

LEFKOŞA - SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi TEKNOFEST KKTC kapsamında gökyüzünde selamlama uçuşları gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin nefes kesen akrobasi ekibi SOLOTÜRK, ilk kez KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında görkemli bir gösteriye imza atacak. SOLOTÜRK, 1-4 Mayıs tarihlerinde Eski Ercan Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST öncesi Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile birlikte saat 12.00'de KKTC sahil hattında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ada sınıfının öncü gemisi denizaltısavar korveti TCG Heybeliada da bu eşsiz selamlamaya eşlik etti. Sahil hattındaki vatandaşlar ise selamlama uçuşunu coşkuyla izledi.

Ana gösteri ise 1 Mayıs'tan itibaren Eski Ercan Havalimanı'nda başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKÇE ÖRNEKAL - Güncel
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