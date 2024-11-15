Üye Girişi
Haberler

SOLOTÜRK, KKTC'de Muhteşem Gösteri Uçuşu Düzenledi

SOLOTÜRK, KKTC'de Muhteşem Gösteri Uçuşu Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Girne'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce vatandaş, F16 ile yapılan gösteriyi izlemek için kordon boyuna akın etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Binlerce KKTC vatandaşı, SOLOTÜRK'ün F16 ile yaptığı gösteriyi izleyebilmek için Girne'deki kordon boyuna akın etti.

Trafiğin neredeyse durduğu kentte, SOLOTÜRK pilotunun gökyüzünde yaptığı manevralar vatandaşlardan alkış aldı.

Onlarca tekne sahibi de gösteriyi daha iyi izleyebilmek için denize açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu

Serdar Ortaç'ın kaybettiği para öyle böyle değil

 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış

Bebeğini tiner içirerek öldüren annenin rezilliği bununla da sınırlı değil
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır

Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken "Köfteci Yusuf" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkan Akyol ne bakanıydı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm cevapları! 6 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığında en genç padişah olan kimdir? Başrollerinde kadir inanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir yeşilçam filmi yoktur? TRT Spor canlı izle! BURSASPOR BULVARSPOR izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bursaspor Bulvarspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Bulvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Mike Tyson Jake Paul maçı CANLI izleme linki! San Marino Cebelitarık CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım San Marino Cebelitarık maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey İrlanda Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Kuzey İrlanda Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Romanya Kosova CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Romanya Kosova maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsviçre Sırbistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım İsviçre Sırbistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.