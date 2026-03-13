Sol Parti: "Sağlık Parasız Olmalı, Özel Hastaneler Kamulaştırılmalı"

(ANKARA) - Sol Parti'den yapılan açıklamada, Türkiye'de kamunun kaynaklarının özel sağlık sermayesine akıtıldığı belirtilerek, "Açık ki sorun sağlığın bir hak olmaktan çıkarılması ve paralı hale getirilmesidir.?Çözüm bu sistemin kamucu bir anlayışla kökten değiştirilmesindedir. Sağlık parasız olmalı, özel hastaneler kamulaştırılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Sol Parti'den yapılan açıklamada, Türkiye'de özel sağlık sektörünün akıl almaz bir hızla büyütüldüğü, teşvikler başta olmak üzere kamunun kaynaklarının özel sağlık sermayesine akıtıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hizmet sunumunda daha karlı alanlar özele bırakıldı.?Yetmedi hizmet sunumunda doğrudan hastanın cebine el uzatılmasına göz yumuldu. İnsanların en zor ve çaresiz anlarında kar ve daha fazla kar için 'organize işler'le sağlıkta çeteler düzeni kuruldu. Giderek gerileyen ücretler, artan işsizlik ve yoksulluk içerisinde hasta olduğumuzda -hepimizin gözleri önünde- sağlığımız pazara düştü.?Bu pazarda sağlığa ulaşamıyoruz. Türkiye'de vatandaş yılda ortalama 12,2 kez hekime gidiyor.?Yıllık başvuru sayısı 1 milyarı geçmiş durumda."

"Sistem, kamucu bir anlayışla kökten değiştirilmelidir"

Peki neden bu kadar sık hastalanıyor, bu kadar sık hastaneye gidiyoruz? Çünkü bu sistem bizi hasta ediyor. Çünkü doğru düzgün muayene olamıyoruz.?Çünkü hekimlerin hastalarına ayıracak zamanı yok.?Paraya dönüşmüş sistemde, bir hastaya ancak 5–10 dakika ayrılabiliyor.?Bugün hekimler ve sağlık emekçileri günde 50, 60 hatta 100 hastaya bakmak zorunda bırakılıyor. Bu koşullarda ne hastaya gereken özen gösterilebilir ne de sağlık hizmeti gerçekten nitelikli olabilir.

Sorun hastalarda mı, hekimlerde mi; yoksa hastalardan para çıkartmak üzerine bu sistemi kuranlarda mı??Açık ki sorun sağlığın bir hak olmaktan çıkarılması ve paralı hale getirilmesidir.?Çözüm bu sistemin kamucu bir anlayışla kökten değiştirilmesindedir. Sağlık parasız olmalı, özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Türkiye'de hekiminden hemşiresine, eczacısından psikologuna, diyetisyeninden laboratuvar teknikerine kadar kamu ve özel sektörde 1,5 milyonu aşkın sağlık emekçisi çalışıyor. Okuyan ve atanamayanları da eklediğimizde bu sayı iki milyona yaklaşıyor.?Hayatımızı, sağlığımızı onlara emanet ediyoruz. Ama onlar tükenmiş, yorgun ve mutsuz.?Plansızlık, piyasacı sağlık politikaları ve ucuz emek düzeni sağlık alanını adeta en tehlikeli sektörlerden biri haline getirdi. Yılın bir günü kutlama mesajları yayınlayanlar bu yalın gerçeği değiştiremiyor.?Sağlık emekçileri çok önemli bir işi yapıyor ama hak ettiği değeri görmüyor.?Biz sağlık emekçilerinin yanındayız ve eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık sistemi hepimizin mücadelesiyle mümkün diyoruz."

Kaynak: ANKA