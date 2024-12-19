Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Akıncılar İlçesini Ziyaret Etti
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Akıncılar ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol ile bir araya gelerek ilçenin durumunu değerlendirdi. İlçe Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Şimşek, esnafın taleplerini dinleyerek yerel lezzetleri tatma fırsatı buldu.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Akıncılar ilçesini ziyaret etti.
Hükümet Konağı önünde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Şimşek, ilçenin genel durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Akıncılar İlçe Hastanesi'nde incelemede bulunan Şimşek, Belediye Başkanı Murat Sevinç'i ziyaret etti.
Şimşek ve beraberindekilere burada ilçeye özgü kavunlu kahve ikram edildi.
Daha sonra esnafla bir araya gelen Şimşek, esnafın taleplerini dinledi.