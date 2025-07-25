Sivas'ta Tarım Ticaret Merkezi Projesi Tanıtıldı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yeni buğday pazarında faaliyet gösteren zahireci iş insanlarıyla bir araya geldi.

Tarım sektörünün geleceğine yön verecek başlıkların ele alındığı toplantıda, Başkan Uzun, şehre kazandırılacak Tarım Ticaret Merkezi (AGROPARK) projesine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Tarım ile uğraşan herkesin kendileri için önemli olduğunu belirten Uzun, "Bu şehirde üreten her bireyin emeğini korumak, alın terine değer katmak bizim temel görevimizdir. Tarım Ticaret Merkezi ile Sivas tarımı yeni bir vizyon kazanacak, üretim, kalite, analiz ve ticaret zinciri tek bir merkezde buluşacaktır. Bu proje, yalnızca bugünü değil geleceği de planlayan bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya da Tarım Ticaret Merkezi'nin yalnızca fiziksel bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, projenin tarımsal üretimden pazarlamaya kadar tüm süreci kapsayan bütüncül ve vizyoner bir yatırım olduğunu söyledi.

Karakaya, toplantıya katılan esnaflara teşekkür ederek, "Tarım Ticaret Merkezi, Sivas'ın tarımsal potansiyelini daha etkin kullanmasını sağlayacak stratejik bir merkez olacak. İçerisinde modern laboratuvarlar, kalite analiz birimleri, satış salonları, sosyal donatı alanları, depolar ve tarımsal danışmanlık ofisleri yer alacak. Bu yapı sayesinde üretici ürününü değerinde satabilecek, tüccar ise kaliteli ürünü şeffaf ve güvenilir biçimde temin edebilecek." dedi.

Merkezin faaliyete geçmesiyle Sivas'ın tarımsal ticarette bölgesel bir merkez haline geleceğini aktaran Karakaya, tarıma dayalı sanayiye de önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Toplantının ardından Uzun, Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarında da incelemelerde bulundu.