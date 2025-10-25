Sivas'ta Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcuyu sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe merkezindeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelen H.E. iş yeri sahibine altın satmak istedi. Kuyumcu, sahte olduğunu anladığı altını almayarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli H.E. ile beraberindeki S.E. ve H.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 22 sahte ata altını ve 2 gremse altını??????? ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.