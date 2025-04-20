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Sivas'ta Öğrenciler İlçe Müftüsünü Ziyaret Etti

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Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, 'Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor' projesi kapsamında İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'yi ziyaret etti. Proje kapsamında etkinliklerden memnun kalan öğrenciler, İçli'den Sivasspor maçına götürme sözü aldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, "Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesi kapsamında İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'ye ziyarette bulundu.

Gençlik Koordinatörü Bilal Başer eşliğinde İçli'yi ziyaret eden öğrenciler, projeden çok memnun olduklarını söyledi.

Projenin çok faydalı ve eğlenceli olduğunu belirten öğrenciler, her hafta pazar gününü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Öğrencilerin talebi üzerine İçli, çocukları Sivasspor maçına götürme sözü verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İçli ise "Nesillerimiz arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara doğru bir rol model sunabilmek gayesi ile başlattığımız proje devam edecek." dedi.

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Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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