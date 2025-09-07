Haberler

Sivas'ta Bir Kafede Yangın Çıktı

Sivas'ta Bir Kafede Yangın Çıktı
Koyulhisar ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağıkale Mahallesi Üç Yol mevkisindeki bir kafede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakollukçu, yanan iş yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transfer bitti: Fenerbahçe'de ayrılık
