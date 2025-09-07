Sivas'ta Bir Kafede Yangın Çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağıkale Mahallesi Üç Yol mevkisindeki bir kafede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakollukçu, yanan iş yerinde incelemede bulundu.